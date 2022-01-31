Mehdi Benatia'nın futbolu bırakması sonrası savunma hattına bir takviye gerçekleştirmeyi planlayan Fatih Karagümrük, Bordeaux'nun Mozambikli stoperi Mexer ile ilgileniyordu. Bordeaux ile anlaşma sağlanmasına rağmen Mexer'in ilk etapta transfere sıcak bakmadığı belirtilmişti.

L'Equipe'in son haberine göre ise Mexer, Fatih Karagümrük opsiyonunu değerlendirmeye karar verdi. İstanbul ekibi, Bordeaux ile kiralama konusunda bir anlaşma sağlarken Mexer'in de transfere sıcak bakabileceği ifade edildi.

Mexer'in kararında sezonun ikinci yarısı adına savunma hattına yapılan takviyeler sonrası teknik direktör Vladimir Petkovic'in planları arasında yer almamasının etkili olduğu belirtiliyor.