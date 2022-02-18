Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Barcelona'ya gidişi büyük ses getiren Memphis Depay, teknik direktörlüğe Xavi'nin gelişi sonrası gözden düşmüş durumda. Beklenilen performansı sergileyemeyen Hollandalı yıldızın sezon sonunda Lyon'a dönebileceği belirtildi.

Depay, geçtiğimiz yaz daha yüksek kademede mücadele etmeyi isteyerek Lyon'dan Barcelona'ya transfer olmuştu. Fakat işlerin beklenildiği gibi gitmemesi sonrası Le Quotidien du Sport'un haberine göre geri dönüş adına Lyon ile temaslar başladı. Lyon'un Depay transferinin Lucas Paqueta'nın ayrılma durumuna bağlı olduğu aktarılmakta.

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Hollanda formasıyla çıktığı 10 maçta 12 gol, 6 asistlik bir performans sergileyen Depay; Barcelona formasıyla ise bu sezon toplam 23 maça çıkarken 8 gol, 2 asist ile oynayabildi.