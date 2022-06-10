Ligue 1'de sezonu son sırada tamamlayarak küme düşen Bordeaux'da M'Baye Niang'in durumu merak ediliyor. Takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılsa da serbest bırakılarak mı yoksa bonservis bedeliyle mi gideceği kesinleşmeyen Niang için Türkiye'den ciddi bir ilgi olduğu aktarılmakta.

Fransız basınından Score'un haberine göre Niang, transfer piyasasının önemli isimlerinden biri olacak gibi gözüküyor. Sözleşmesinin bitimine 1 sene kalan Niang için birçok takım devreye girerken Türkiye'den de talibi olduğu ifade edilmekte.

Türkiye'den hangi takımın devrede olduğu henüz açıklanmamış durumda. Haberde Mario Balotelli'nin yeniden doğuş sürecinin benzerini Niang'in de Süper Lig 'de yaşayabileceği aktarılmakta.

Senegalli oyuncu için Türkiye'den gelen ilginin yanı sıra Fransa Ligue 1'den Nantes ve LaLiga'ya yükselen Almeria'nın da devrede oldukları belirtiliyor.