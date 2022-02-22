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Transfer haberi: Mauro Icardi için Atletico Madrid devrede

PSG'nin Arjantinli golcüsü Mauro Icardi'nin sezon sonunda İspanya'ya transfer olabileceği belirtilirken Sevilla'nın ardından Atletico Madrid'in de devreye girdiği aktarılmakta.

22 Şubat 2022, Salı 12:34 Son Güncelleme:
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Transfer haberi: Mauro Icardi için Atletico Madrid devrede

PSG'de Mauro Icardi'nin sezon sonunda takımdan ayrılarak kariyerine İspanya'da devam edebileceği iddia ediliyor. Arjantinli golcü için son olarak Atletico Madrid'in devreye girdiği ifade edilmekte. 

PSG'nin yaz aylarında gidişine sıcak baktığı Mauro Icardi ile kısa bir süre önce Sevilla ilgilenmişti. Todofichajes'e göre de şimdi Atletico Madrid, Mauro Icardi'yi kadrosuna katmak istiyor. 

Atletico Madrid'de sezon sonunda Luis Suarez'in takımdan ayrılacak ve doğacak boşluğun Icardi transferiyle giderilmesi planlanıyor. 

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