Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına transferlerle devam ediyor. Sarı-Lacivertliler, İspanya 2. Lig takımlarından Las Palmas’ta forma giyen Mauricio Lemos’u kadrosuna katmaya çok yakın. İki gündür adı transferde ciddi şekilde geçen oyuncuyla ilgili en somut gelişme dün yaşandı. Las Palmas Kulübü Başkanı Miguel Alonso, İspanyol basınına yaptığı açıklamada, 24 yaşındaki futbolcunun transferi ile ilgili olarak, “Fenerbahçe ile Mauricio Lemos’un transferi konusunda prensipte anlaştık. Tamamen sonuçlanmasını bekliyoruz. Umarım bu hafta içinde tamamen sonuçlanır” şeklinde konuştu.

2017’de Barça istemişti

Süre bulmayı ve gittiği her takımda oynayarak kendini geliştirmeyi hedefleyen Uruguaylı stoperin 2017’de İspanyol basınına verdiği röportajdaki sözleri hayli yankı uyandırmıştı. O dönem adı, Barcelona ile ciddi şekilde anılan Lemos, “Barcelona’nın teklifini reddettim. Birçok oyuncu kulüp isimlerinin büyüsüne kapılıp transfer oluyor. Büyük bir kulübe transfer olacaksam düzenli oynamak isterim. Ben para değil gelişmek istiyorum” ifadelerini kullanmıştı.







