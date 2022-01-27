Stoper arayışını sürdüren Çaykur Rizespor uzun bir süredir hedefinde olan Lyon’un yıldızı Marcelo Guedes transferinde mutlu sona artık çok yakın. Karadeniz ekibi, kulübüyle yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle kadro dışı kalan futbolcuya teklifini iletmişti. Lyon’la durumu dün netleşen futbolcunun sözleşmesi feshedildi. Resmen boşa çıkan Beşiktaş ’ın eski yıldızının Rizespor forması giymesi an meselesi. Yeşil-Mavililer, 34 yaşındaki oyuncunun menaceriyle yapılan görüşmelerde büyük ölçüde el sıkıştı. Süper Lig ’den farklı kulüplerin de takıma kazandırmak istediği Marcelo’nun Rize’ye ‘tamam’ dediği belirtildi.

Semih Kaya el yaktı

Savunmanın göbeği için Yeni Malatyaspor’dan Semih Kaya ile de görüşen yönetim oyuncuyu ikna etse de kulübüyle mutabakata varamadı. Malatya’nın istediği rakamın Rize’ye yüksek geldiği kaydedildi.