Premier Lig'in devlerinden Manchester United'da sezon sonunda sözleşmesi biten Edinson Cavani'nin takımdan ayrılması bekleniyor. Alternatif isimler adına transfer çalışmaları yürüten United, gündemine Bayer Leverkusen'den Patrik Schick'i aldı.

BBC Sport'un haberine göre Manchester United, sezon sonunda Patrik Schick'i kadrosuna katmak istiyor. Çek oyuncunun takımı Bayer Leverkusen ile Haziran 2025'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

2020'de 26.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Roma'dan Leverkusen'e transfer olan Patrik Schick, özellikle bu sezon sergilediği performansla fark yaratıyor. Bu sezon Bundesliga'da 19 maça çıkan 26 yaşındaki oyuncu; 19 gol, 3 asistlik bir istatistik yakalamış durumda.