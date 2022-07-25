Kadrosunda önemli bir değişim yaratmak adına çalışmalarını sürdüren Manchester United'ın oyuncu takibi sürüyor. Premier Lig devinin Salzburg forması giyen Benjamin Sesko'yu yakından takip ettiği belirtildi.

Fabrizio Romano, Manchester United'ın Benjamin Sesko'nun profilini takdir ettiği ve izlenen oyunculardan biri olduğunu aktardı. Fakat şu an için yakın gelecekte bir anlaşma öngörülmüyor.

Sesko için Manchester United'ın yanı sıra Premier Lig ekiplerinden Newcastle'ın da devrede olduğu ifade ediliyor.