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Transfer haberi: Manchester United'dan Paulo Dybala görüşmeleri

İngiliz devi Manchester United, sezon sonunda sözleşmesinin biteceği Juventus'tan ayrılacak Paulo Dybala için görüşmelere başladı.

17 Nisan 2022, Pazar 17:25 Son Güncelleme:
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Transfer haberi: Manchester United'dan Paulo Dybala görüşmeleri

Juventus'ta takımdan ayrılacağı açıklanan Paulo Dybala'nın yeni adresinin neresi olacağı merak konusu... İtalyan devi ile sözleşmesi bitecek olan ve ayrılacağı açıklanan Dybala için birçok takımın ismi geçerken son olarak Manchester United'ın da devreye girdiği aktarıldı. 

Inter, Tottenham, Atletico Madrid ve PSG gibi takımlarla adı anılan Dybala için son iddia Corriere dello Sport'tan geldi. Manchester United'ın Arjantinli yıldızın transferi adına harekete geçtiği belirtildi. 

Manchester United'ın Dybala transferinin şartları adına görüşmelere başladığı ve yaklaşık haftada 170 bin euro civarında bir ücretten 4 yıllık sözleşme teklifi yapılacağı iddia edildi. 

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