Juventus'ta takımdan ayrılacağı açıklanan Paulo Dybala'nın yeni adresinin neresi olacağı merak konusu... İtalyan devi ile sözleşmesi bitecek olan ve ayrılacağı açıklanan Dybala için birçok takımın ismi geçerken son olarak Manchester United'ın da devreye girdiği aktarıldı.

Inter, Tottenham, Atletico Madrid ve PSG gibi takımlarla adı anılan Dybala için son iddia Corriere dello Sport'tan geldi. Manchester United'ın Arjantinli yıldızın transferi adına harekete geçtiği belirtildi.

Manchester United'ın Dybala transferinin şartları adına görüşmelere başladığı ve yaklaşık haftada 170 bin euro civarında bir ücretten 4 yıllık sözleşme teklifi yapılacağı iddia edildi.