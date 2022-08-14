Premier Lig'de sezona çok kötü başlayan Manchester United'da transfer çalışmaları sürüyor. Kadrosunu güçlendirmek adına girişimlerde bulunan United'ın hedefindeki son isim Atletico Madrid'den Alvaro Morata oldu.

The Athletic'in haberine göre Manchester United, Alvaro Morata için kulübü Atletico Madrid ile bir görüşme gerçekleştirdi. İspanyol ekibinin 30 milyon Pound civarındaki bir teklif karşılığında Morata'nın gidişine izin vereceği belirtiliyor.

29 yaşındaki İspanyol forvet, 2017'de 66 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Real Madrid'den transfer olduğu Chelsea ile Premier Lig tecrübesi yaşamıştı.