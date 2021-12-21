Ara transferde Edinson Cavani ile yollarını ayırabileceği belirtilen Manchester United, forvet hattına bir takviye adına çalışmalara başladı. İngiliz devinin hedefinde River Plate'in genç golcüsü Julian Alvarez bulunuyor.

Ole'nin haberine göre Manchester United, ara transferde Julian Alvarez'i kadrosuna katmak istiyor. River Plate ile 31 Aralık 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan 21 yaşındaki oyuncunun da bu ara transferde takımdan ayrılması beklenmekte.

Bu sezon River Plate ile çıktığı 46 maçta 24 gol, 15 asistlik katkı sağlayan Julian Alvarez ile Manchester United'ın yanı sıra Juventus, Milan ve Real Madrid'in de ilgilendikleri belirtilmekte.



