İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da sezon sonu Cristiano Ronaldo'nun ne yapacağı merak ediliyor. United'ın Portekizli yıldızın olası ayrılık talebine izin vereceği belirtiliyor.

Sunday Mirror Sport'un haberine göre Cristiano Ronaldo, Manchester United, Şampiyonlar Ligi'ne katılım hakkı elde edemezse takımdan ayrılmayı düşünüyor. Bu talebin kendilerine iletilmesi durumunda United'ın da engel olmayacağı belritiliyor.

Kulüpte Real Madrid ve Juventus'ta geçen 11 yılın ardından Cristiano Ronaldo'yu Manchester City'nin elinden alma çabasının bir hata olduğu algısı oturmuş durumda. Portekizli yıldızın ismi son dönemde Zinedine Zidane'ı takımın başına getirmesi planlanan PSG ile anılmakta.