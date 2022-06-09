Manchester United, Erik ten Hag yönetiminde önemli bir değişim sürecine hazırlanırken bu doğrultuda hamleler de gerçekleşmeye başladı. United'ın Erik ten Hag ile daha önce Ajax'ta çalışan Frenkie de Jong için Barcelona'ya ilk teklifini yaptığı belirtiliyor.

Marca'nın haberine göre Manchester United, Frenkie de Jong için ilk etapta 60 milyon euro ve üstüne yaklaşık 20 milyon euro bonuslar şeklinde olduğu ifade edilmekte.

Manchester United'ın yeni menajeri Erik ten Hag, 2017-19 yılları arasında De Jong ile Ajax'ta çalışmıştı ve Hollandalı yıldız, 2019'da Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale ulaşan takımın önemli parçalarından biri olmuştu.

Manchester United'ın Paul Pogba, Nemanja Matic ve Juan Mata'nın ayrılıkları sonrası bu yaz orta sahaya takviyeler yapmasına kesin gözüyle bakılırken De Jong'un da Barcelona ile olan sözleşmesinin bitimine 2 yıl olsa da Katalan ekibinin mali gerekçelerle satışa sıcak baktığı aktarılmakta.