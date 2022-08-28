Transfer haberi: Manchester United, Antony için anlaşma sağladı

Manchester United, bir süredir uğraş verdiği Antony transferini bitiriyor. İngiliz ekibi, Ajax ile bonservis konusunda anlaşmaya vardı.

Fabrizio Romano'nun haberine göre Manchester United ve Ajax, Brezilyalı oyuncunun transferi adına 100 milyon Euro bonserviste anlaşma sağladı. Şimdi ise anlaşmanın tamamlanması için sadece ödeme planının belirlenmesi kaldı.

Oyuncu cephesinde de transferin bitmek üzere olduğu görüşü hakimken konuya ilişkin ESPN'e açıklamalarda bulunan Ajax Teknik Direktörü Alfred Schreuder, "Her şey parayla ilişkili... Bence bu üzücü" ifadelerini kulalndı.