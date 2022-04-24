Manchester City, ezeli rakibi Manchester United ile yollarını ayırmaya hazırlanan Paul Pogba'nın transferine ilişkin öneriyi bir kez daha reddetti. Daha önce de Paul Pogba'yı kadrosuna katmak adına bir şans yakalayan ve bunu reddeden Manchester City, Fransız yıldızın transferiyle ilgilenmiyor.

Paul Pogba, sezon sonunda bitecek sözleşmesi ile Manchester United'dan ayrılmaya hazırlanırken son haftalarda ismi Manchester City ile anılır olmuştu. Nisan 2018'da Guardiola'nın açıkladığı önerinin bir benzeri yapıldı. Fakat Daily Star'ın haberine göre Manchester City, Paul Pogba'yı transfer etme şansını bir kez daha reddetti.

City'nin Fransız oyuncunun menajeri Raiola'ya ret cevabı sonrası Pogba için PSG ve Juventus ihtimalleri öne çıkarken bonservisi olmaması nedeniyle Barcelona'nın da bu transfer adına istekli olabileceği belirtiliyor.