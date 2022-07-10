Nathan Ake'nin Chelsea'ye transfer olması beklenirken Manchester City, Hollandalı oyuncunun boşluğunu doldurmak adına bir savunmacı takviyesi yapmayı planlıyor. Bu doğrultuda City'nin daha önce Chelsea'nin sık sık gündemine gelen Jules Kounde ile ilgilendiği belirtildi.

Mundo Deportivo, Manchester City'nin savunmaya takviye adına ilk adayının Jules Kounde olduğunu belirtti. Kounde'nin bu yaz Sevilla'dan ayrılması beklenirken İspanyol kulübünün 65 milyon Euro talep edeceği belirtiliyor.

İki takım arasında Kounde transferi için görüşmelerin kısa süre içerisinde ilerleyerek sonuçlanması bekleniyor.