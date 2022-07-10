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Transfer haberi: Manchester City'de yeni hedef Jules Kounde

Nathan Ake'nin Chelsea'ye transferi gündemdeyken Manchester City, Hollandalı oyuncunun ayrılığı sonrası Sevilla'dan Jules Kounde'yi kadrosuna katmak istiyor.

10 Temmuz 2022, Pazar 11:28 Son Güncelleme:
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Transfer haberi: Manchester City'de yeni hedef Jules Kounde

Nathan Ake'nin Chelsea'ye transfer olması beklenirken Manchester City, Hollandalı oyuncunun boşluğunu doldurmak adına bir savunmacı takviyesi yapmayı planlıyor. Bu doğrultuda City'nin daha önce Chelsea'nin sık sık gündemine gelen Jules Kounde ile ilgilendiği belirtildi. 

Mundo Deportivo, Manchester City'nin savunmaya takviye adına ilk adayının Jules Kounde olduğunu belirtti. Kounde'nin bu yaz Sevilla'dan ayrılması beklenirken İspanyol kulübünün 65 milyon Euro talep edeceği belirtiliyor. 

İki takım arasında Kounde transferi için görüşmelerin kısa süre içerisinde ilerleyerek sonuçlanması bekleniyor. 

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