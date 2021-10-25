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Transfer haberi: Manchester City, Tony Kroos ile ilgileniyor

Real Madrid'in Alman yıldızı Tony Kroos'un kariyerinin son bölümünde İngiltere'ye transfer olabileceği ve bu noktada Manchester City'nin devreye girebileceği iddia edildi.

25 Ekim 2021, Pazartesi 17:31 Son Güncelleme:
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Transfer haberi: Manchester City, Tony Kroos ile ilgileniyor

İspanyol devi Real Madrid'in Alman yıldızı Toni Kroos'un LaLiga macerası yakın zamanda sona erebilir. Kariyerinin son bölümünde Premier Lig'de forma giyebileceği belirtilen Kroos için Manchester City'nin devreye girebileceği iddia ediliyor. 

Real Madrid ile olan sözleşmesi 2023'te sona erecek Kroos, Carlo Ancelotti'nin sisteminde önemli bir yere sahip olsa da henüz takımıyla olan sözleşmesini uzatmamış durumda. El Nacional'e göre ayrılmak istemesi durumunda Manchester City'nin kendisiyle ilgileneceği aktarılıyor. 


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