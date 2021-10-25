Transfer haberi: Manchester City, Tony Kroos ile ilgileniyor

İspanyol devi Real Madrid'in Alman yıldızı Toni Kroos'un LaLiga macerası yakın zamanda sona erebilir. Kariyerinin son bölümünde Premier Lig'de forma giyebileceği belirtilen Kroos için Manchester City'nin devreye girebileceği iddia ediliyor.

Real Madrid ile olan sözleşmesi 2023'te sona erecek Kroos, Carlo Ancelotti'nin sisteminde önemli bir yere sahip olsa da henüz takımıyla olan sözleşmesini uzatmamış durumda. El Nacional'e göre ayrılmak istemesi durumunda Manchester City'nin kendisiyle ilgileneceği aktarılıyor.



