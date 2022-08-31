Fenerbahçe ’yi yenerek tüm dikkatleri üzerine çeken Konyaspor ’da transfer çalışmaları da son sürat devam ediyor. Özellikle hücum hattında hareketlilik yaşayan Yeşil-Beyazlılar, Cikalleshi’yi kiralık yolladıktan sonra takıma seviye atlatacak bir golcü istiyordu. Bu kapsamda gündeme gelen isim ise Mame Diouf oldu. Hatayspor’da iki sezon muhteşem işler yapan başarılı oyuncuyla yapılan görüşmelerde her konuda anlaşma sağlandı.

Konyaspor son anda bir aksilik çıkmazsa Senagalli oyuncuyu renklerine dahil edecek. Mame Diouf’un ismi Gaziantep FK ve Giresunspor’la da anılmıştı. Giresun’la imza aşamasına kadar gelen yıldız forvet son anda karar değiştirmişti. İlhan Palut’un bizzat görüştüğü oyuncunun yarına kadar takıma katılması bekleniyor.

Geçen sezon 12 gol

Kariyerinde; ASC Jaraaf, Molde, M. United, Blackburn, Hannover, Stoke City ve Hatayspor takımları bulunan 34 yaşındaki Senegalli golcü geçen yıl Hatayspor formasıyla 37 maçta; 12 gol ile 3 asist yapmıştı.