Monaco'nun yıldız isimlerinden Aurelien Tchouameni için transfer yarışı sürüyor. Uzun süredir Real Madrid'in gündeminde yer alan Fransız oyuncu için Liverpool da devreye girdi.

Daily Express'in haberine göre Liverpool, Tchouameni transferi için görüşmelere başladı. Monaco'nun 22 yaşındaki orta saha oyuncusu için 50 milyon sterlinlik bir ücret belirlediği ifade edilmekte.

Ocak 2020'de 18 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Bordeaux'dan Monaco'ya transfer olan Tchouameni, bu sezon takımıyla çıktığı toplam 46 maçta 3 gol, 2 asistlik de skor katkısı sağladı.