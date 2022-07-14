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Transfer haberi: Liverpool'dan Matheus Nunes için 45 milyon Euro

Son dönemde Portekiz'den Luis Diaz, Darwin Nunez gibi önemli isimlerin transferini gerçekleştiren Liverpool, Sporting'den Matheus Nunes için de 45 milyon Euro'yu gözden çıkardı.

14 Temmuz 2022, Perşembe 11:27 Son Güncelleme:
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Transfer haberi: Liverpool'dan Matheus Nunes için 45 milyon Euro

Liverpool, bu yaz transfer döneminde orta sahaya bir takviye gerçekleştirmeyi düşünüyor. İngiliz ekibinin Sporting'den Matheus Nunes'in peşinde olduğu aktarıldı. 

O JOGO'nun haberine göre Liverpool, Matheus Nunes için devreye girmiş durumda. 23 yaşındaki oyuncunun Sporting ile 2026'ya kadar olan sözleşmesinde 60 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi bulunuyor. 

Son dönemde Portekiz'den Luis Diaz, Darwin Nunez gibi önemli isimleri kadrosuna katan Liverpool'un Matheus Nunes için şimdilik 45 milyon Euro'luk bir teklifte bulunacağı aktarılıyor. Brezilya doğumlu oyuncu için Manchester United'ın da devrede olduğu belirtilmekte. 

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