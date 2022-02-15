Premier Lig'in devlerinden Liverpool, ara transfer döneminde Porto'dan Luis Diaz'ı kadrosuna katarken yaz transfer dönemi için de çalışmalara başladı. Liverpool'un Roma forması giyen Nicolo Zaniolo ile ilgilendiği belirtildi.

Calciomercato'nun haberine göre Liverpool, yaz transfer döneminde Nicolo Zaniolo'yu kadrosuna katmak istiyor. 22 yaşındaki oyuncunun Roma ile Haziran 2024'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

Roma formasıyla bu sezon toplamda çıktığı 28 maçta 4 gol, 5 asistlik skor katkısı sağlayan Zaniolo'nun durumunu Manchester United, Tottenham ve Juventus da yakından takip ediyor.