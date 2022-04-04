Barcelona, genç yıldızı Gavi ile yaz aylarında yollarını ayırabilir. Katalan devinin gelir elde etme ihtiyacı nedeniyle genç oyuncuyu yüksek bir bonservis bedeliyle satması gündemde. Bu iddialar gündeme gelmişken Gavi ile Liverpool ve Manchester City'nin ilgilendikleri de ifade ediliyor.

90 Min'in haberine göre Liverpool ve Manchester City, Gavi adına yüksek bonservis bedeli ödemeye hazır durumdalar. Fakat Barcelona'nın satmadan önce genç yıldızı ile sözleşme yenilemesi gerekiyor.

Gavi'nin Barcelona ile Haziran 2023'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Bu sözleşmesine göre 40 milyon Euro olan serbest kalma maddesinin yeni bir anlaşma ile yükseltilmesi planlanıyor.