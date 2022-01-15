Lille, millî oyuncularımızdan Yusuf Yazıcı ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Bu ayrılık sonrasında ise Fransız ekibi, Hatem Ben Arfa'yı kadrosuna katmak istiyor.

L'Equipe'in haberine göre son olarak Bordeaux forması giyen ve bu sezonun başından bu yana serbest konumda olan Hatem Ben Arfa ile Lille arasındaki ilk temaslar sağlandı. Lille, Yusuf Yazıcı'nın CSKA Moskova'ya transferinin resmîleşmesini bekliyor.

Bu sezona boşta başlayan 34 yaşındaki Hatem Ben Arfa; bugüne kadar Lyon, Marsilya, Newcastle, Hull, Nice, PSG, Rennes, Valladolid ve Bordeaux gibi önemli takımlarda görev almıştı.