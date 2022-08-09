Manchester United'ın transferi adına uğraş verdiği belirtilen Benjamin Sesko'nun yeni takımı belli oldu. Leipzig, daha önce birçok transfere imza attığı Salzburg'dan Benjamin Sesko'yu kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

Leipzig'den yapılan açıklamada Sesko'nun bu sezon da Salzburg forması giydikten sonra 1 Temmuz 2023'te Leipzig kadrosuna katılacağı belirtildi. 19 yaşındaki golcü ile 1 Temmuz 2023'ten itibaren geçerli olacak 5 yıllık sözleşme imzalandı.

Sesko'yu United'a kaptırmayan Leipzig'in bu transfer için Salzburg'a 24 milyon Euro ödediği belirtiliyor.