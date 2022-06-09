Geçtiğimiz yaz Bristol City'den Alanyaspor 'a transfer olan Famara Diedhiou, hem burada hem de Senegal Millî Takımı ile sergilediği performans sonucunda dikkatleri çekmeyi başardı. Alanyaspor ile 2025'e kadar sözleşmesi bulunan oyuncu ile özellikle Lecce'nin ilgilendiği belirtiliyor.

İtalya Serie A'ya yeni yükselen Lecce'nin transfer pazarında etkin olması beklenirken özellikle bir golcü takviyesi istediği ifade ediliyor. Corriere dello Sport'un haberine göre de listenin ilk sırasında Senegal ile Afrika Ululslar Kupası zaferi yaşayan Famara Diedhiou'nun olduğu aktarılmakta.

Geride kalan sezonda Alanyaspor formasıyla toplam 29 maça çıkan Famara Diedhiou; 13 gol, 1 asistlik skor katkısı sağladı.