PSG ile Haziran 2024'e kadar sözleşmesi bulunan Leandro Paredes'in bu yaz takımdan ayrılması bekleniyor. Arjantinli oyuncu ile uzun süredir Juventus'un ilgilendiği biliniyor.

Son haberler Juventus'un bu transfer için acele etmediği yönünde. PSG'nin 30 milyon Euro bonservis talebi varken İtalyan ekibi, 20 milyon Euro'nun üzerine çıkmayı istemiyor.

Leandro Paredes, Juventus'un transferi bitirmesini beklerken İtalyan ekibi de Arthur Melo, Adrien Rabiot ve Aaron Ramsey gibi orta saha oyuncularıyla yolları ayırmaya öncelik vermiş durumda.