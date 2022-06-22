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Transfer haberi: Kortrijk ve Zulte Waregem, Fatih Kurucuk'un peşinde

Belçika ekipleri Kortrijk ve Zulte Waregem'in Hatayspor ile yollarını ayıran stoper Fatih Kurucuk'u kadrolarına katmak istedikleri belirtildi.

22 Haziran 2022, Çarşamba 17:54 Son Güncelleme:
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Transfer haberi: Kortrijk ve Zulte Waregem, Fatih Kurucuk'un peşinde

Hatayspor ile yollarını ayıran Fatih Kurucuk için Avrupa takımları devreye girdi. Belçika basını Kortrijk ve Zulte Waregem'in Fatih Kurucuk'u istediklerini iddia etti.

Walfoot'un haberinde Hatayspor'dan ayrılan Fatih Kurucuk'un Belçika ekipleri Kortrijk ve Zulte Waregem'in dikkatini çektiği belirtilse de Türkiye'de de Fenerbahçe ve Galatasaray 'ın 24 yaşındaki oyuncu ile ilgilendikleri aktarıldı. 

Fatih Kurucuk'un transferinin mevcut şartlarda Belçika takımları için bir fırsat olarak görüldüğü ifade edilmekte. 

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