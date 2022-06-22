Hatayspor ile yollarını ayıran Fatih Kurucuk için Avrupa takımları devreye girdi. Belçika basını Kortrijk ve Zulte Waregem'in Fatih Kurucuk'u istediklerini iddia etti.

Walfoot'un haberinde Hatayspor'dan ayrılan Fatih Kurucuk'un Belçika ekipleri Kortrijk ve Zulte Waregem'in dikkatini çektiği belirtilse de Türkiye'de de Fenerbahçe ve Galatasaray 'ın 24 yaşındaki oyuncu ile ilgilendikleri aktarıldı.

Fatih Kurucuk'un transferinin mevcut şartlarda Belçika takımları için bir fırsat olarak görüldüğü ifade edilmekte.