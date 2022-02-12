Süper Lig'de Trabzonspor 'un arkasında zirve yarışını sürdüren Konyaspor , yeni sezon adına da transfer çalışmaları yürütüyor. Konyaspor, geçtiğimiz yaz da gündemine gelen Cluj'dan Billel Omrani'nin transferini sezon sonunda bitirmek istiyor.

Foot Mercato'nun haberine göre sezon sonunda sözleşmesi bitecek Omrani, takımdan ayrılmaya hazırlanırken en ciddi talip olarak Konyaspor öne çıkıyor. Konyaspor'un yanı sıra ise Suudi Arabistan ekibi Al-Faisaly ve yine Romanya'dan Steaua'nın da oyuncuyla ilgilendiği belirtiliyor.

Alt yaş gruplarında Fransız futbolunun en önemli yeteneklerinden biri olarak gösterilen Omrani, beklentileri karşılayamayarak 2016'da yetiştiği Marsilya'dan ayrılarak Cluj'a transfer olmuştu. Bu sezon Cluj ile toplam 31 maça çıkan 28 yaşındaki forvet; takımına 7 gol, 4 asistlik katkı sağlayabildi.