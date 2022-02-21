Geçtiğimiz yaz Kayserispor'dan Doğan Alemdar'ı kadrosuna katan Rennes, Türkiye'den yine bir genç oyuncunun peşinde... Fransız ekibi, Sivasspor 'un genç oyuncusu Kerem Atakan Kesgin'i kadrosuna katmak istiyor.

Fransız basınından But! Football, Rennes'in Kerem Atakan Kesgin için Sivasspor'a 2.5 milyon Euro'luk bir bonservis önerdiğini belirtti. Sivasspor'un ise bonservis bedeli olarak 4 milyon Euro talep ettiği aktarılmakta.

Ağustos 2020'de Göztepe sonrası Sivasspor kadrosuna katılan Kerem Atakan Kesgin, ilk sezonunda sadece 5 maçta 159 dakika süre alabilmişti. Bu sezon ise 21 yaşındaki oyuncu; Sivasspor formasıyla toplam 14 maça çıkarken 1 gol, 1 asistlik de skor katkısı sağladı.