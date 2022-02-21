Transfer haberi: Kepa Arrizabalaga için Atletico Madrid iddiası

Chelsea'nin 2018'de büyük beklentilerle kadrosuna kattığı Kepa Arrizabalaga, bu yaz takımdan ayrılabilir. Kepa'nın ülkesi İspanya'ya dönebileceği ve bu doğrultuda Atletico Madrid'in isminin öne çıktığı aktarıldı.

2018'de 80 milyon Euro bonservis bedeliyle Athletic Bilbao'dan Chelsea'ye transfer olan Kepa, sergilediği performansla İngiliz ekibinde güven yaratamadı. Edouard Mendy'nin de transferi sonrasında Chelsea'de oynamakta zorluk çeken Kepa'nın artık ülkesine dönebileceği ifade ediliyor.

Don Balon'un haberine göre 27 yaşındaki kaleci, Atletico Madrid'in hedefinde... Jan Oblak'ın ayrılma ihtimaline karşılık Madrid ekibiin Kepa ile ilgilendiği aktarılmakta. Elbette bu transferin Chelsea'nin gerçekleştirdiği dönemdekinden çok daha uygun bir maliyete bitmesi bekleniyor.



