Bu sezona başladığı Kayserispor'da kadro dışı kalan ve sonrasında da sözleşmesi feshedilen Manuel Fernandes'in yeni adresi belli oldu. Portekizli oyuncu, Yunanistan Süper Ligi'nde son sırada bulunan Apollon Smyrnis'e imza attı.

Resmî sitesi üzerinden transferi açıklayan Apollon Smyrnis, Yunanistan Süper Ligi'nde 22 maç sonunda aldığı 10 puanla en yakın rakibinin 7 puan gerisinde yer alıyor.

Benfica, Portsmouth, Everton ve Valencia gibi önemli takımların formasını giydikten sonra 2011'de Beşiktaş 'a transfer olan Manuel Fernandes, 2014'te takımdan ayrılarak Rus ekibi Lokomotiv Moskova'ya gitmişti. Lokomotiv Moskova sonrası Rusya'da Krasnodar forması da giyen Manuel Fernandes, 5 Ekim 2020'de Kayserispor'a imza atmıştı.

Bu sezon Kayserispor'da süre almakta zorlanan Manuel Fernandes, disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bırakılırken 23 Aralık 2021'de de sözleşmesi feshedilmişti. Ayrılık sonrası FANATİK'e konuşan Portekizli oyuncu, oynamak için %100 hazır olduğunu, 3 yıl daha futbol oynamak istediğini ve Kayseri'de geçirdiği dönemde saldırıya uğradığını açıklamıştı.







