Transfer haberi: Kayserispor için Jackson Muleka iddiası

Süper Lig 'de ara transfer dönemi bugün kapanacakken son hamleler için çalışmalar sürüyor. Belçika basını Kayserispor'un Standard Liege'den Jackson Muleka ile ilgilendiğini iddia etti.

Sudinfo'nun haberine göre Muleka, Kayserispor ve İsviçre kulüplerinin transfer gündeminde yer alıyor. Hafta sonu Standard Liege'in Cercle Brugge maçı kadrosunda yer almayan Muleka'nın takımdan ayrılması bekleniyor.

Kayserispor'un yanı sıra İsviçre ekipleri Zurich ve Young Boys'un kadrosuna katmak istediği Kongolu forvet, Standard Liege'den ayrılmak istemese de sezonun geri kalanında süre almakta zorlanacağı için en azından kiralık olarak bir takıma gitmeyi kabul edebileceği belirtiliyor.