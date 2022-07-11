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Transfer haberi: Kana-Biyik, Süper Lig'e dönüyor

Daha önce Türkiye'de Kayserispor ve Gaziantep FK formaları giyen Jean-Armel Kana-Biyik, Metz'de geçirdiği sezonun ardından Türkiye'ye dönmeye hazırlanıyor.

11 Temmuz 2022, Pazartesi 11:17 Son Güncelleme:
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Transfer haberi: Kana-Biyik, Süper Lig'e dönüyor

Metz ile olan sözleşmesinin sonuna gelen Jean-Armel Kana-Biyik, daha önce Kayserispor ve Gaziantep FK formaları giydiği Türkiye'ye dönmeye hazırlanıyor. 

RMC Sport'un haberine göre Metz ile olan sözleşmesini uzatmayan Kana-Biyik, gelecek sezon için bir kulüp arıyor. Bu doğrultuda 2016'dan 2021'e kadar forma giydiği Türkiye'den ilgi gördüğü belirtiliyor. 33 yaşındaki oyuncunun Süper Lig 'e döneceği ifade edilmekte. 

2016'da Toulouse'dan Kayserispor'a transfer olan tecrübeli savunmacı, daha sonrasında 2019'da Gaziantep FK kadrosuna katılmıştı. 2021'in yaz transfer döneminde serbest kalan Kana-Biyik, Ocak 2022'de ise Metz ile 6 aylık sözleşme imzalamıştı. 

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