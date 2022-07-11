Metz ile olan sözleşmesinin sonuna gelen Jean-Armel Kana-Biyik, daha önce Kayserispor ve Gaziantep FK formaları giydiği Türkiye'ye dönmeye hazırlanıyor.

RMC Sport'un haberine göre Metz ile olan sözleşmesini uzatmayan Kana-Biyik, gelecek sezon için bir kulüp arıyor. Bu doğrultuda 2016'dan 2021'e kadar forma giydiği Türkiye'den ilgi gördüğü belirtiliyor. 33 yaşındaki oyuncunun Süper Lig 'e döneceği ifade edilmekte.

2016'da Toulouse'dan Kayserispor'a transfer olan tecrübeli savunmacı, daha sonrasında 2019'da Gaziantep FK kadrosuna katılmıştı. 2021'in yaz transfer döneminde serbest kalan Kana-Biyik, Ocak 2022'de ise Metz ile 6 aylık sözleşme imzalamıştı.