İtalya Ligi Serie A'da Fiorentina formasıyla son dönemde gösterdiği performansla büyük beğeni kazanan Dusan Vlahovic'in, Juventus'a imza atması artık an meselesi... Arsenal'in teklifini kabul etmeyen Vlahovic'i Mor Menekşeler'in, 70 milyon Euro bedelle Juve'ye satacağı öğrenildi. Bu anlaşmanın içerisinde Dejan Kulusevski'nin olup olmayacağı henüz net olarak bilinmiyor. Ancak iki kulübün de bu transferde tüm konularda ortak noktada buluştukları bilgisine ulaşıldı. Geçtiğimiz hafta koronavirüse yakalanan ve halen Floransa'da karantina süreci devam eden Sırp forvetin, bugün bir testten daha geçmesi bekleniyor.

Testi negatif çıkarsa...

Bugün 22 yaşına girecek forvetin testi negatif çıkarsa, kısa süre içerisinde sağlık kontrollerinden geçirildikten sonra Siyah- Beyazlılar'la sözleşme imzalayacağı öğrenildi. Tuttosport Gazetesi de normalde Fiorentina'da 9 numaralı formayı giyen Vlahovic'in yeni takımında Cristiano Ronaldo'nun giydiği 7 numarayı alma ihtimalinin yüksek olduğunu yazdı.