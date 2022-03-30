Juventus, önümüzdeki sezon için savunma hattına bir takviye gerçekleştirmeyi planlıyor. İtalyan devi, birçok önemli ekibin listesinde yer alan Dortmund'un stoperi Manuel Akanji için devreye girmiş durumda.

Todofichajes'e göre savunma hattına takviye yapmayı planlayan Juventus, Dortmund'dan Akanji'yi kadrosuna katmak istiyor. İsviçreli oyuncunun Dortmund ile olan sözleşmesi Haziran 2023'te sona eriyor.

Önümüzdeki sezonun sonunda bitecek sözleşmesi nedeniyle Akanji'nin bu yaz takımdan ayrılma ihtimali varken kendisiyle özellikle Bayern Münih'in ilgilendiği belirtiliyordu.