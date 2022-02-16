İtalyan devi Juventus, yaz transfer döneminde takviye yapacağı pozisyonları belirledi. Bir kaleci transferi gerçekleştirmek isteyen Juventus'un Portekiz ekibi Portimonense'nin formasını giyen Samuel Portugal Lima ile ilgilendiği iddia edildi.

Calciomercato'nun haberine göre Juventus, Brezilyalı kaleciyi kadrosuna katmak adına girişimlere başladı. 27 yaşındaki Samuel'in Portimonense ile olan sözleşmesi Haziran 2025'te sona erecek.

Coritiba'dan geldiği Portimonense'de bu sezon 21 lig maçına çıkan Samuel, 7 maçta kalesini gole kapatmayı başardı.