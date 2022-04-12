Transfer haberi: Juventus, Youri Tielemans yarışına katıldı

İtalya'da üst üste kötü sezonlar geçiren Juventus, yaz aylarında kadrosunu önemli isimlerle güçlendirmeyi planlıyor. Transferde öncelik ise orta saha takviyesi... Bu anlamda takımın eski oyuncularından Paul Pogba'nın ismi öne çıksa da İtalyan devinin Youri Tielemans ile ilgilendiği belirtildi.

2019'da 45 milyon euro bonservis bedeliyle Monaco'dan Leicester'a transfer olan Tielemans'ın İngiliz ekibi ile olan sözleşmesi Haziran 2023'te sona erecek. Bu sezonu oldukça iyi geçiren Belçikalı yıldızın ismi birçok büyük takımla geçmekte.

Bu sezon toplam 39 maçta 7 gol, 3 asistlik skor katkısı yapan Tielemans'ı isteyen kulüpler arasında Arsenal ve Liverpool öne çıkarlarken Juventus'un da iddialı olabileceği belirtiliyor. Belçikalı oyuncunun ise yeni durağı adına henüz net karar vermediği ifade edilmekte.