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Transfer haberi: Juventus ve Milan arasında Adrian Bernabe yarışı

İtalyan devleri Juventus ve Milan, Parma'nın genç İspanyol yıldızı Adrian Bernabe'nin transferi adına yarış halindeler.

14 Nisan 2022, Perşembe 17:15 Son Güncelleme:
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Transfer haberi: Juventus ve Milan arasında Adrian Bernabe yarışı

Juventus ve Milan, transfer piyasasında karşı karşıyalar. İki İtalyan devi, Parma forması altında gösterdiği performansla kısa sürede dikkatleri çeken İspanyol genç yetenek Adrian Bernabe ile ilgileniyorlar. 

TMW'nin haberine göre Juventus ve Milan, yaz transfer döneminde Adrian Bernabe'yi kadrolarına katmak istiyorlar. 20 yaşındaki İspanyol oyuncu, Parma forması altında sergilediği performansla kısa sürede dikkatleri çekmeyi başardı. 

Barcelona altyapısından yetişen Bernabe, geçtiğimiz yaz Manchester City'den ücretsiz olarak Parma kadrosuna katılmıştı. Serie B'de 13 maça çıkan merkez orta saha, 5 gol atmayı başardı. 

Juventus ve Milan'ın dikkatini çeken 20 yaşındaki İspanyol ile Atalanta'nın da ilgilendiği belirtiliyor. 


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