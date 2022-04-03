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Transfer haberi: Juventus ve Liverpool'un Carlos Soler yarışı

Juventus ve Liverpool'un Valencia forması giyen Carlos Soler'in transferi adına devrede oldukları belirtildi.

03 Nisan 2022, Pazar 10:35 Son Güncelleme:
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Transfer haberi: Juventus ve Liverpool'un Carlos Soler yarışı

Valencia'nın başarılı orta saha oyuncusu Carlos Soler'in talipleri artıyor. Soler için Juventus ve Liverpool'un devrede oldukları belirtildi. 

Team Talk, Juventus ve Liverpool'un İspanya Millî Takımı forması da giyen başarılı orta saha oyuncusunu kadroya katmak ile ilgilendiklerini aktardı. Soler'in Valencia ile olan sözleşmesi Haziran 2023'te sona eriyor. 

Merkez orta saha olmasına rağmen Carlos Soler, bu sezon Valencia formasıyla çıktığı 23 LaLiga maçında 9 gol, 5 asistlik skor katkısı sağlamış durumda. 

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