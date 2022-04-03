Valencia'nın başarılı orta saha oyuncusu Carlos Soler'in talipleri artıyor. Soler için Juventus ve Liverpool'un devrede oldukları belirtildi.

Team Talk, Juventus ve Liverpool'un İspanya Millî Takımı forması da giyen başarılı orta saha oyuncusunu kadroya katmak ile ilgilendiklerini aktardı. Soler'in Valencia ile olan sözleşmesi Haziran 2023'te sona eriyor.

Merkez orta saha olmasına rağmen Carlos Soler, bu sezon Valencia formasıyla çıktığı 23 LaLiga maçında 9 gol, 5 asistlik skor katkısı sağlamış durumda.