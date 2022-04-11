İtalyan devi Juventus, istediği gibi geçmeyen bir sezonun sonunda kadrosunu güçlendirmek istiyor. Birçok bölgeye takviye gerçekleştirilmesi beklenirken savunma hattı için de Fiorentina'dan Nikola Milenkovic'in ismi geçiyor.

Calciomercato'nun haberine göre Juventus, yaz aylarında savunma hattını güçlendirmek adına Fiorentina'dan Nikola Milenkovic'i kadrosuna katmak istiyor. Sırp oyuncunun Fiorentina ile olan sözleşmesi Haziran 2023'te sona erecek. Bu nedenle yaz aylarında takımdan ayrılması muhtemel gözüküyor.

2017'de 5.1 milyon Euro bonservis bedeliyle Partizan'dan Fiorentina'ya transfer olan 24 yaşındaki oyuncu, bu sezon takımıyla toplam 32 maça çıkarken 3 gollük de skor katkısı sağladı. Sırp stoper ile Juventus'un yanı sıra Premier Lig ekiplerinden West Ham'ın da ilgilendiği belirtiliyor.