Ara transfer döneminde Fiorentina'dan Dusan Vlahovic'i kadrosuna katarak İtalya içinde flaş bir hamle gerçekleştiren Juventus, yaz aylarında da benzer bir hamle daha yapmak istiyor. İtalyan devinin, Roma'nın yıldızlarından Nicolo Zaniolo'yu istediği aktarıldı.

Son zamanlarda ismi Atletico Madrid ile de anılan Nicolo Zaniolo'nun yaz aylarında Roma'dan ayrılabileceği ifade ediliyor. La Gazzetta dello Sport'a göre de Juventus, Zaniolo transferini bitirmek istiyor.

Juventus, sözleşmesi bitecek Paulo Dybala'nın yerini Zaniolo ile doldurmak isterken iki kulüp arasındaki görüşmelerin dahi başladığı aktarılıyor.