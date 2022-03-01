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Transfer haberi: Juventus, Nicolo Zaniolo'yu istiyor

Fiorentina'dan Dusan Vlahovic'i kadrosuna katarak İtalya içinde flaş bir transfer gerçekleştiren Juventus, sezon sonunda da Roma'nın yıldızlarından Nicolo Zaniolo'yu kadrosuna katmak istiyor.

01 Mart 2022, Salı 10:14 Son Güncelleme:
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Transfer haberi: Juventus, Nicolo Zaniolo'yu istiyor

Ara transfer döneminde Fiorentina'dan Dusan Vlahovic'i kadrosuna katarak İtalya içinde flaş bir hamle gerçekleştiren Juventus, yaz aylarında da benzer bir hamle daha yapmak istiyor. İtalyan devinin, Roma'nın yıldızlarından Nicolo Zaniolo'yu istediği aktarıldı. 

Son zamanlarda ismi Atletico Madrid ile de anılan Nicolo Zaniolo'nun yaz aylarında Roma'dan ayrılabileceği ifade ediliyor. La Gazzetta dello Sport'a göre de Juventus, Zaniolo transferini bitirmek istiyor. 

Juventus, sözleşmesi bitecek Paulo Dybala'nın yerini Zaniolo ile doldurmak isterken iki kulüp arasındaki görüşmelerin dahi başladığı aktarılıyor. 

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