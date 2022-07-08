Yaz transfer döneminin etkin takımlarından Juventus, yeni hedefini belirlemiş durumda. İtalyan devi, Udinese'nin Arjantinli yıldızı Nahuel Molina'yı kadrosuna katmak istiyor.

Tuttosport'a göre Juventus, 15 milyon Euro artı bonuslar şeklinde bir teklifi Udinese'ye iletti. Fakat en az 30 milyon Euro talep eden Udinese, Juventus'un ilk teklifini direkt olarak reddetti. Arjantin Millî Takımı forması da giyen 24 yaşındaki oyuncu için Arsenal ve Atletico Madrid'in de devrede oldukları aktarılıyor.

Eylül 2020'de Udinese'ye gelen Molina, Serie A'da takımının formasıyla çıktığı 64 maçta 9 gol, 10 asistlik skor katkısı sağlamıştı. Arjantinli oyuncunun Udinese ile olan sözleşmesi Haziran 2026'da sona eriyor.