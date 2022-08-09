Eintracht Frankfurt'tan ayrılmaya hazırlanan Filip Kostic'in yeni takımı belli oldu. Juventus, Sırp oyuncunun transferini kısa süre içerisinde bitirmeyi planlıyor.

Fabrizio Romano'ya göre transfer bitme noktasına gelmiş durumda. Eintracht Frankfurt ile son ayrıntılar görüşülüyor. Bonuslar konusu da çözülerek nihai anlaşmaya varılması bekleniyor.

West Ham'a transferi gerçekleşmeyen Kostic, Juventus'un Eintracht Frankfurt ile son işlemleri tamamlaması sonrası Torino'ya gidecek ve İtalyan devine imza atacak.