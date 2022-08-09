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Transfer haberi: Juventus, Filip Kostic'i kadrosuna katıyor

İtalyan devi Juventus, West Ham'a transferi gerçekleşmeyen Eintracht Frankfurt'un yıldızı Filip Kostic'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

09 Ağustos 2022, Salı 09:45 Son Güncelleme:
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Transfer haberi: Juventus, Filip Kostic'i kadrosuna katıyor

Eintracht Frankfurt'tan ayrılmaya hazırlanan Filip Kostic'in yeni takımı belli oldu. Juventus, Sırp oyuncunun transferini kısa süre içerisinde bitirmeyi planlıyor. 

Fabrizio Romano'ya göre transfer bitme noktasına gelmiş durumda. Eintracht Frankfurt ile son ayrıntılar görüşülüyor. Bonuslar konusu da çözülerek nihai anlaşmaya varılması bekleniyor. 

West Ham'a transferi gerçekleşmeyen Kostic, Juventus'un Eintracht Frankfurt ile son işlemleri tamamlaması sonrası Torino'ya gidecek ve İtalyan devine imza atacak. 

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