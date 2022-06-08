Sevilla'nın yıldız savunmacısı Jules Kounde'nin yeni durağı merak ediliyor. Fransız oyuncu için geçtiğimiz sezondan bu yana olan yoğun Chelsea ilgisi sürüyor.

Fabrizio Romano'nun haberine göre Chelsea, Barcelona'nın da Kounde'ye ilgisine rağmen transferde bir adım önde duruyor. Antonio Rüdiger'i Real Madrid'e kaptıran ve Andreas Christensen'in de ayrılmasının beklendiği Chelsea, uzun süredir istediği Kounde'nin transferini bitirmeye geçtiğimiz yaz çok yaklaşmıştı.

Romano, Barcelona'nın Kounde'yi kadrosuna katmak istediğini fakat mali etkenler nedeniyle transferde avantajlı tarafın Chelsea olduğunu belirtiyor.