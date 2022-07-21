Transfer haberi: Joshua Zirkzee için Bologna devrede

Geçtiğimiz sezonu Anderlecht'te kiralık geçiren Joshua Zirkzee'nin Bayern Münih ile yolları ayrılıyor. Bayern, Haziran 2023'e kadar sözleşmesi bulunan 21 yaşındaki forveti satış listesine koymayı planlıyor.

Bild'e göre Bayern'in yeni sezon planları arasında yer bulamayan Zirkzee ile İtalya Serie A ekiplerinden Bologna ilgileniyor. Hollandalı golcü için 10 milyon Euro artı 2 milyon Euro ek ödemeler üzerinden bir bonservis görüşmesi yürütülüyor.

Geride kalan sezonda Anderlecht ile 32 lig maçına çıkan Zirkzee; 15 gol, 8 asistlik skor katkısı sağlamıştı.