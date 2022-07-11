Cagliari'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Joao Pedro için kritik günler yaşanıyor. Galatasaray 'ın Joao Pedro transfer süreci, duraklama yaşamış görünse de avantajın hâlâ Sarı-Kırmızılılarda olduğu belirtiliyor.

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Kesin olarak ayrılıyor

Fantacalcio'nun haberine göre Joao Pedro için şu an kesin olan tek şey takımdan ayrılacağı... Serie B'ye düşen Cagliari ile yeni bir macera isteyen Joao Pedro ile ipler artık kopmuş durumda.

Avantaj Galatasaray'da

Joao Pedro'nun geleceği adına önümüzdeki birkaç günün büyük önem taşıdığı aktarılırken tecrübeli oyuncunun Galatasaray ile bir anlaşma sağladığı belirtildi. Bu anlaşmada sadece bonuslarla ilgili ayrıntılar kalmış durumda.

Kritik ﻿﻿hafta

Transfer resmiyete dökülmemişken Torino da devreye girdi. Fakat oyuncunun net şekilde Galatasaray'a yakın olduğu belirtilmekte. Geleceğine ilişkin tablonun bu hafta netleşmesi bekleniyor.