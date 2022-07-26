Rıdvan Yılmaz'ın Rangers'a transferi sonrası Beşiktaş , sol bek takviyesi adına çalışmalarına hız vermiş durumda. Bu doğrultuda Siyah-Beyazlıların Hammarby'nin sol beki Mohanad Jeahze için görüşmelere başladığı belirtilmişti.

Expressen teklifi 10 milyon İsveç Kronu (961 bin Euro) olarak açıklarken Sportbladet, gelen teklifin 6-7 milyon İsveç Kronu seviyesinde olduğunu iddia etti.





İlk 11'deydi ama forma giymedi!

Jeahze'nin takımı Hammarby, dün (25 Temmuz Pazartesi) Varbergs ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Jeahze, karşılaşmanın ilk 11'inde yer alsa da ısınmaya çıkmadı ve maç başladığında da yedek kulübesinde yer aldı.

Hammarby karşılaşmayı 3-0 kazanırken Jeahze'nin tavrı, Beşiktaş'a gitmek için oynamayı reddettiği şeklinde yorumlandı.

Kulüpten açıklama geldi!

Hammarby'nin sportif direktörü Jesper Jansson, kısmen iddiaları doğrulayan bir açıklama yaptı. Jeahze'nin Beşiktaş'a transferinin bitmeye yakın olup olmadığı sorusuna, "Hiç yakın değil" cevabı veren Jesper Jansson, Iraklı oyuncunun odaklanamadığı için forma giymediğini belirtti.

Oyuncusunun tavrına yönelik tepkisini ortaya koyan Jansson, "Ne derseniz deyin biz bir takımız ve onun da Hammarby ile bir sözleşmesi var. O zaman oynamak zorunda. Bu kadar basit" ifadelerini kullandı.