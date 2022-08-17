Transfer haberi: Jason Denayer, Al Nassr yolunda
Olympique Lyon'daki sözleşmesi biterek serbest kaldıktan sonra transferde adı Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor ile de anılan Jason Denayer'in daha önce Süper Lig'de forma giymiş birçok oyuncuyu kadrosunda bulunduran Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'a imza atmaya hazırlandığı belirtildi.
Olympique Lyon ile sözleşmesi sona erdikten sonra adı birçok takımla anılan Jason Denayer'in yeni adresi belli oluyor. Türkiye'den dönem dönem Beşiktaş , Galatasaray ve Trabzonspor ile de ismi geçen Denayer, son günlerde İspanyol ekibi Valencia'ya yakındı fakat rotası sürpriz şekilde değişti.
İspanyol basınından Superdeporte, Denayer'in Al Nassr'a transfer olmaya hazırlandığını belirtti. Bölgedeki gazetecilerin de doğruladığı şekilde Denayer'in Suudi Arabistan ekibi ile anlaşma sağladığı ve transferin kısa süre içerisinde resmen açıklanacağı belirtilmekte.
Suudi Arabistan ekibi Al Nassr kadrosunda daha önce Süper Lig'de forma giymiş Anderson Talisca, Luiz Gustavo ve Vincent Aboubakar gibi isimleri bulunduruyor.