Transfer haberi: Jason Denayer, Al Nassr yolunda

Olympique Lyon ile sözleşmesi sona erdikten sonra adı birçok takımla anılan Jason Denayer'in yeni adresi belli oluyor. Türkiye'den dönem dönem Beşiktaş , Galatasaray ve Trabzonspor ile de ismi geçen Denayer, son günlerde İspanyol ekibi Valencia'ya yakındı fakat rotası sürpriz şekilde değişti.

İspanyol basınından Superdeporte, Denayer'in Al Nassr'a transfer olmaya hazırlandığını belirtti. Bölgedeki gazetecilerin de doğruladığı şekilde Denayer'in Suudi Arabistan ekibi ile anlaşma sağladığı ve transferin kısa süre içerisinde resmen açıklanacağı belirtilmekte.

Suudi Arabistan ekibi Al Nassr kadrosunda daha önce Süper Lig'de forma giymiş Anderson Talisca, Luiz Gustavo ve Vincent Aboubakar gibi isimleri bulunduruyor.