EURO 2020'de Danimarka forması altında maç esnasında kalp krizi geçiren Christian Eriksen'in, mevcut sağlık şartları nedeniyle İtalya'da, Inter'de forma giymesine izin verilmemişti. 29 yaşındaki orta saha oyuncusunun, Avrupa'da sağlık sorunları nedeniyle birçok ülkede oynayamayacağı öğrenildi. Yaşanan bu gelişmelerin doğrultusunda Eriksen'in gidebileceği 3 ülke konuşuluyor. Buna göre Eriksen'in; MLS, Avustralya veya Çin'e gidebileceği öne sürüldü.