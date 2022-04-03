İtalya Serie A ekiplerinden Inter, yaz transfer döneminde orta sahaya takviye yapmayı planlıyor. Merkez orta saha arayışındaki Inter'in gündemindeki isimse Roma'dan Jordan Veretout...

La Gazetta dello Sport'un haberine göre Inter, Jordan Veretout'yu kadrosuna katarak orta sahadaki ihtiyacı karşılamak istiyor. Fransız oyuncunun Roma ile Haziran 2024'e kadar sözleşmesi bulunsa da Jose Mourinho'nun planları arasında öncelik teşkil etmediği belirtiliyor.

Bu sezon İtalya Serie A'da Roma formasıyla 29 maça çıkan 29 yaşındaki oyuncu; 4 gol, 7 asistlik skor katkısı sağladı. Veretout'nun ismi ülkesi ekiplerinden Marsilya ile de anılmakta.